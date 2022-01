Amici | accesa lite tra LDA ed Elena | “Quando una fa il santo e non è vero impazzisco”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come si è visto nel corso di quest’ultima edizione di, gli allievi sono stati spesso ripresi per la mancanza di ordine e di pulizia nella casetta. Questo è stato anche il motivo dell’discussione avvenuta durante le vacanze natalizie tra LDA edManuele. SCONTENTO PER LE PULIZIE – Nel daytime andato in onda ieri L'articolo