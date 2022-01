Ultime Notizie Roma del 05-01-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 5 gennaio al microfono giù piano Ferrigno Supergirl in pasto al lavoro rientro a scuola dal 10 gennaio dopo le festività natalizie Smart Working e palestra insieme dell’obbligo vaccinale contro i covid sono i temi cruciali di queste ore sui quali sono attese le decisioni del governo alla luce dei contagi da coronavirus e delle varianti omicron E sono tutta la luce dei nuovi casi che hanno sfondato quota 170 mila in un giorno e Vittorio sono accesi sul consiglio dei ministri e sulle misure di oggi che il governo Sara chiamato a varare anche se Con ogni probabilità l’obbligo di super il pass per accedere al posto di lavoro io nel pubblico che nel privato un approderà in consiglio dei ministri viste le frizioni che agitano la maggioranza ma la partita è ancora aperta e ieri 170844 nuovi contagi in Italia si registrano 259 morti il ...