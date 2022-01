Tennis Australia: “Le richieste di esenzione erano anonime, non sapevano fosse Djokovic” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tennis Australia ha spiegato l’iter che ha portato all’esenzione medica per Novak Djokovic che potrà giocare così gli Australian Open senza dimostrare di essere vaccinato contro il Covid-19. Stando a quanto si legge in una dichiarazione di Carolyn Broderyck, responsabile medico di Tennis Australia, le richieste di esenzione erano anonime e dunque chi le ha valutate non sapeva se si trattasse di giocatori o staff e dunque men che mai se era appartenente a Novak Djokovic una di quelle pervenute: “Non commento il caso specifico, ma posso dire che la maggior parte delle richieste di esenzione sono arrivate da chi ha avuto il COVID di recente. In alcuni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha spiegato l’iter che ha portato all’medica per Novakche potrà giocare così glin Open senza dimostrare di essere vaccinato contro il Covid-19. Stando a quanto si legge in una dichiarazione di Carolyn Broderyck, responsabile medico di, ledie dunque chi le ha valutate non sapeva se si trattasse di giocatori o staff e dunque men che mai se era appartenente a Novakuna di quelle pervenute: “Non commento il caso specifico, ma posso dire che la maggior parte delledisono arrivate da chi ha avuto il COVID di recente. In alcuni ...

