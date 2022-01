Scoperti 40 siti fasulli per la vendita di pellet | 7 denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvevano creato ben 40web nei quali vendevanoa prezzi stracciati. In realtà quelle pagine web erano solo uno specchietto per attirare clienti da truffare. Lo hanno scoperto i carabinieri delle Stazioni di Seneghe e Marrubiu, nell‘Oristanese, che hanno denunciato 7 sette persone, tre donne e quattro uomini, residenti a Napoli, Caserta, Pisa, Bologna e Milano per truffa aggravata continuata e sostituzione di persona. A fare scattare le indagini dei militari dell’Arma sono state ledi due cittadini di Seneghe che, caduti nella rete, hanno versato ai truffatori complessivamente 1.200 euro. Le vittime avevano cercato in rete offerte per l’acquisto di combustibile in legno, finendo nei‘civetta’. Hanno acquistato i sacchi die versato sui conti dei ...