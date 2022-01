Sci alpino | slalom Zagabria 2022 | start list | pettorali e italiani in gara giovedì 6 gennaio

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladellodi, in programma in datae valevole comedella Coppa del Mondo di sci2021/. Si tratta del recupero della prova inizialmente programmata per mercoledì 5, e poi rinviata a causa delle temperature nella località croata. Tra gli azzurri, di scena Alex Vinatzer, Stefano Gross e Simon Maurberger, così come Tommaso Sala; tanta Italia in Croazia ed evidenti speranze di far beve sulle nevi della località balcanica. Di seguito idi partenza e gliincon i bib di riferimento. Si partirà non prima delle ore 13:000, con seconda manche a partire dalle ore ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - sportface2016 : #Scialpino, #slalom #Zagabria 2022: la start list, i pettorali e gli italiani in gara giovedì 6 gennaio - CN24_tv : Soccorso Alpino: Artva, pala e sonda obbligatori anche per escursioni e ciaspolate QUI ? - infoitsport : Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Adelboden e Kranjska Gora: calendario, orari, tv - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Forza Fede, ti aspettiamo ad Altenmarkt!?? #EurosportSCI | #Brignone -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Per lo: una specialità "polivalente" categoria disabilità visually impaired (sesso maschile). Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la ...Di seguito i convocati dell'Italia per gigante e slalom di Adelboden, validi per la Coppa del Mondo 2021 - 2022 di. CONVOCATI ITALIA GARE ADELBODEN GIGANTE: Giovanni Borsotti Luca De ...Giovedì 6 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si tratta del recupero della gara in programma oggi e rinviata a causa del ...La Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino femminile si trasferisce a Kranjska Gora (Slovenia) per due gare in programma nel weekend dell'8-9 gennaio (sostituiscono le prove originariamente in program ...