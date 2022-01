Pioggia | e neve sopra gli 800 metri

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vigilia dell’Epifanie, come annunciato, primadell’anno arrivata. Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo ci spiega se e come proseguiranno le giornate a Bergamo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale che ha determinando l’afflusso di aria molto calda in quota provocando valori di temperatura record sui rilievi Alpini e Appenninici lascerà spazio nei prossimi giorni all’ingresso di fredde correnti atlantiche; tuttavia dopo un primo passaggio debolmente perturbato tra mercoledì e giovedì i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla nostra regione. Calo termico e ritorno per qualche giorno al mese di gennaio. Mercoledì 5 gennaio 2022 Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto su tutti i settori, ...