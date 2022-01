Oliviero Toscani | “Berlusconi al Quirinale? Ci sarà guerra civile”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Silvioal? “Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l’unico, è una cosa ridicola”. Il fotografo, conversando con l’Adnkronos, non usa mezzi termini per bocciare senza appello la possibile candidatura dell’ex presidente del Consiglio al. “Smettiamo di fare i burattini. Cila– attacca – non è possibile, è la più grossa barzelletta che si possa raccontare agli italiani, la più grande stupidaggine che possiamo fare come Paese. E’ incredibile, ma io mi domando: ma che Paese siamo? Solamente a proporre una figura simile, inguardabile, condannato, bunga bungista. E’ un Paese imbecille solamente a pensare una cosa così. Ha rovinato l’Italia, ha ...

Advertising

CapitanHarlok6 : RT @RobertoMerlino1: Nel mondo sottosopra, i destrorsi s’indignano perché qualcuno inizia a prevedere insurrezioni popolari se Berlusconi v… - RobertoMerlino1 : Nel mondo sottosopra, i destrorsi s’indignano perché qualcuno inizia a prevedere insurrezioni popolari se Berluscon… - StraNotizie : Oliviero Toscani: 'Berlusconi al Colle? Ci sarà guerra civile, è ridicolo, sono disgustato' - Mary35999509 : RT @matteosalvinimi: “Salvini ha una morfologia preistorica”, altri insulti da Oliviero Toscani, il fotografo radical chic che sognava di f… - trimarchi_ft : @Gianluc54410558 @Nonnadinano Un pirla in meno cit Oliviero Toscani -

Ultime Notizie dalla rete : Oliviero Toscani

Adnkronos

.push({}); Silvio Berlusconi al Colle? ' Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l'unico, è una cosa ridicola '. Il fotografo, conversando con l'Adnkronos, non usa mezzi termini per bocciare senza appello la possibile candidatura dell'ex presidente del Consiglio al Quirinale . 'Smettiamo di fare i burattini.C'è un autentico revival di progetti, incontri, enti che litigano, prese di posizione spumeggianti e autorevoli, come quelle die Vittorio Sgarbi, ma anche irremovibili "niet" di ...Silvio Berlusconi al Colle? "Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l'unico, è una cosa ridicola". Il fotografo Oliviero Toscani, conversando con l'Adnkr ...Silvio Berlusconi al Colle? "Sono disgustato solamente a sentire una roba simile. Ma stiamo scherzando? E non sono l'unico, è una cosa ridicola". Il fotografo Oliviero Toscani, conversando con l'Adnkr ...