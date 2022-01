Lukaku chiede scusa ai tifosi del Chelsea | “Sono rammaricato | capisco la vostra delusione”

Advertising

SkySport : #Lukaku chiede scusa ai tifosi: 'Amo l’#Inter, tornerò'. Domani, venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17 e alle 19.… - calciotoday_it : ??Romelu #Lukaku fa ammenda e chiede scusa ai tifosi del #Chelsea #Inter - Milannews24_com : Lukaku alla fine chiede scusa al Chelsea: «Ora penso solo a…» - junews24com : Lukaku chiede scusa al Chelsea: «Dispiaciuto per quanto ho causato» - infoitsport : Lukaku chiede scusa al Chelsea e ai tifosi: “Ho commesso un grave errore, sono amareggiato” -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku chiede

Il Chelsea ha pubblicato sul suo sito ufficiale le scuse pubbliche di Romelu. L'operazione redenzione può dirsi conclusa. In un video , l'attaccante belga fa marcia indietro escusa ...Commenta per primo Romelufa marcia indietro. Dopo le parole d'amore per l'Inter, il centravanti belga del Chelsea ha dichiarato in un'intervista al canale ufficiale del club inglese: 'Mi dispiace per il turbamento che ...Romelu Lukaku torna sui suoi passi e chiede scusa. L'attaccante belga del Chelsea, dopo le parole al miele rivolte alla sua ex ...Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. Metro "Lukaku 'vuole sistemare le cose'" Messaggi distensivi.