Juve-Napoli, confermato il volo per Torino: nessuno stop dell’ASL (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa della decisione ufficiale dell’ASL Napoli 1 , in merito alla trasferta degli azzurri contro la Juventus, resta confermato il volo delle 17 da Capodichino che porterà la squadra di Luciano Spalletti a Torino. Al momento, non è stata ancora presa una decisione ufficiale, ma la sensazione è che non ci sarà alcun provvedimento, dunque la partita tra Juventus e Napoli si svolgerà regolarmente. Decisione analoga a quella presa dall’Asl di Verona, che ha lasciato partire la squadra veneta alla volta di La Spezia con ben 10 positivi in gruppo. Chiaro messaggio di come si tenda a non intervenire nell’organizzazione predisposta dalla Lega Calcio. Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In attesa della decisione ufficiale1 , in merito alla trasferta degli azzurri contro lantus, restaildelle 17 da Capodichino che porterà la squadra di Luciano Spalletti a. Al momento, non è stata ancora presa una decisione ufficiale, ma la sensazione è che non ci sarà alcun provvedimento, dunque la partita trantus esi svolgerà regolarmente. Decisione analoga a quella presa dall’Asl di Verona, che ha lasciato partire la squadra veneta alla volta di La Spezia con ben 10 positivi in gruppo. Chiaro messaggio di come si tenda a non intervenire nell’organizzazione predisposta dalla Lega Calcio. Domenico Visone

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - fortiefragilii : @sonomartiii appuntoo, solo che c'è anche juve-napoli quindi sono divisa tra le due ?? - FabioLasmano : @o_zompato No no parlo di tutta Napoli Twitter, a parte qualche mosca bianca come te mi pare di capire. Anzi, ti di… -