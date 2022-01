Davide Paitoni e l'omicidio del figlio a Varese, l'ultima coltellata: straccio in gola al figlio e il messaggio vocale alla moglie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ultima coltellata all'ex moglie è un messaggio vocale, spedito dopo averla ferita: 'Mi hai rovinato la vita, il bambino è al sicuro, ti ho aggredita per punirti'. Invece il loro figlio Daniele , 7 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'all'exè un, spedito dopo averla ferita: 'Mi hai rovinato la vita, il bambino è al sicuro, ti ho aggredita per punirti'. Invece il loroDaniele , 7 ...

FigliContesi_21 : RT @SkyTG24: Morazzone, uccide figlio di 7 anni: per il gip l'omicidio non era prevedibile - LenaPoros : RT @SkyTG24: Morazzone, uccide figlio di 7 anni: per il gip l'omicidio non era prevedibile - PDUmorista : 'Con la scusa di una merendina l'ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco'. Così Davide Paitoni ha… - SkyTG24 : Morazzone, uccide figlio di 7 anni: per il gip l'omicidio non era prevedibile - lucanewni : Un mostro, va rinchiuso a vita. -