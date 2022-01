(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè avvenuto nella notte neldi, a. Il cedimento, ha interessato l’ edificio di tre piani di una congrega in prossimità dell’emiciclo della parte più antica del. Sarebbero circa 200 idanneggiati dal. Alcune bare sono state danneggiate e dei cadaveri sono fuoriusciti.. Ilè stato scoperto intorno alle 6 dai custodi del, che hanno allertato la Polizia locale, intervenuta con alcune pattuglie. Vigili del fuoco e Protezione civile comunale sono al lavoro per la messa in sicurezza deidanneggiati. I tecnici stanno accertando se esistano collegamenti tra il cedimento ed il vicino ...

- anteprima24 : ** #Crollo nel #Cimitero di #Poggioreale a ##Napoli, #Danni a duecento #Loculi ** - cmqpiena : RT @ciropellegrino: #Napoli, grave crollo nel cimitero di Poggioreale, decine di tombe distrutte - ciropellegrino : #Napoli, grave crollo nel cimitero di Poggioreale, decine di tombe distrutte

Crollo nel cimitero di Poggioreale, a Napoli: una palazzina ha ceduto nella notte, distrutte numerose nicchie.