Covid, nuovo record di casi in 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Governo, a fronte della curva dei contagi in impennata spinta dalla variante Omicron, sta studiando nuove misure per proteggere il Paese, concentrandosi su green pass rafforzato, smart working e scuola. Il super green pass per tutti i lavoratori è il punto che divide il Governo, con M5S e Lega contrari (sebbene la Lega sia favorevole all’obbligo vaccinale per le categorie fragili) e il Pd a favore dell’obbligo vaccinale. Tuttavia, il Governo Draghi si è sempre premurato di agire solo sulla base dei dati, dei numeri. E i numeri registrati nella giornata di ieri preoccupano: 170.844 positivi in 24 ore, 259 decessi, tasso di positività al 13,9% e 1.392 i pazienti in terapia intensiva, ben 41 in più in 24 ore. Secondo gli esperti, come riporta la stampa, il picco dei contagi dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per questo il Governo sta cercando soluzioni per far scendere la ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Governo, a fronte della curva dei contagi in impennata spinta dalla variante Omicron, sta studiando nuove misure per proteggere il Paese, concentrandosi su green pass rafforzato, smart working e scuola. Il super green pass per tutti i lavoratori è il punto che divide il Governo, con M5S e Lega contrari (sebbene la Lega sia favorevole all’obbligo vaccinale per le categorie fragili) e il Pd a favore dell’obbligo vaccinale. Tuttavia, il Governo Draghi si è sempre premurato di agire solo sulla base dei dati, dei numeri. E i numeri registrati nella giornata di ieri preoccupano: 170.844 positivi in 24 ore, 259 decessi, tasso di positività al 13,9% e 1.392 i pazienti in terapia intensiva, ben 41 in più in 24 ore. Secondo gli esperti, come riporta la stampa, il picco dei contagi dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Per questo il Governo sta cercando soluzioni per far scendere la ...

