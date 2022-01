Covid in Campania | oggi 16 972 positivi e 26 morti | indice di contagio al 14 47% | 34 nuovi ricoveri in 24 ore

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Aumentano ie cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 16.972su 117.278...

... con 51.587, davanti a(16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937) e Veneto (16.871). Il ... Leggi anche Certificato di guarigione dale green pass: il fine isolamento scatta in ...Se andiamo avanti così - dice è il presidente di Ancie sindaco di Caserta, Carlo Marino.a ... Leggi Anche, i dati - Ancora un nuovo record: 189.109 contagi in 24 ore, ma con meno tamponi.Dalla Campania parla di ‘situazione difficile ... “Abbiamo raddoppiato i posti letto per i bimbi con il Covid, passando da 10 a 20. Il reparto è completamente pieno. Abbiamo una percentuale ...Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 17,3% , ieri era al 13,9%.