Advertising

RapportoCoop : Un inizio incerto ?? per gli italiani nel 2?0?2?2? Leggi le anticipazioni dell'edizione definitiva del #rappcoop21… - fisco24_info : Consumi: previsioni Coop 2022, rischio prezzi, atteso +2,9%: Emergenza carrello della spesa, rialzo prezzi superior… - RapportoCoop : Tra poco ? su - RapportoCoop : Tra poco ? su - zazoomblog : Coop previsioni consumi 2022 italiani in bilico ma pronti a salto - #previsioni #consumi #italiani #bilico -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi previsioni

ANSA Nuova Europa

La dinamica inflattiva, insieme all'affanno del mercato del lavoro e alle incertezze della pandemia, "tiene in ostaggio idelle famiglie e costringe il budget nei confini delle spese ...Per 6 manager su 10 iseguiranno il Pil ma a distanza, ostaggio di una inflazione stimata dai nostri esperti al +2,9%. Una crescita che si protrarrà per tutto il 2022 secondo il 63% dei ...Ride per non piangere il commercio reggiano: 2021 in linea col 2020 mentre le aspettative per l'anno nuovo non sono esaltanti. Un 30% dei negozi teme un calo ulteriore ...Un italiano su 3 ancora una volta sceglie di associare al 2022 la speranza , e subito dopo per il nuovo anno si auspica ripresa (16%) e cambiamento (15%), ma è il timore la parola chiave che raddoppia ...