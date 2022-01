Calciomercato Milan | sprint per l' attaccante - Può arrivare subito

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan gioca d’anticipo: dal Nantes in arrivo Kolo Muani #Calciomercato - Gazzetta_it : #calciomercato Il Lilla non ha blindato Botman e Sanches: ecco perché il Milan può sperare - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, Milan o Fiorentina? Il primo che apre la cassaforte si prende Alvarez - Frances13758250 : RT @sa_cantone: #KoloMuani: l'interesse del #Milan c'è, ma il suo arrivo, al momento, è più probabile a giugno. L'attaccante ha ricevuto di… - Frances13758250 : RT @RadioRossonera: ?? CALCIOMERCATO MILAN - IL PUNTO SUL MERCATO ?? La reale situazione sul difensore centrale, le possibilità per il medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

, i rossoneri preparano la mossa a sorpresa: blitz per il colpo in attacco già in questa finestra di gennaioIlguarda come sempre al mercato cercando i giocatori più adatti ...Commenta per primo L'anno nuovo pere Roma parte subito con un big - match molto caldo con le due formazioni che non possono permettersi ulteriori passi falsi. All'andata all'Olimpico terminò 2 - 1 per i rossoneri e fu il solito ...Il rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan, club con il quale è in scadenza di contratto a giugno, resta in dubbio: stando a quanto riportato da "Calciomercato.com", il ...Andrea Belotti, Milan. Il centravanti granata era stato accostato al Milan già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il club meneghino sembrerebbe ancora interessato ...