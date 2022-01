Calcio: Liverpool insiste, rinviare partita con l'Arsenal (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche Pepijn Lijnders, vice di Jürgen Klopp, ha il Covid ed il Liverpool ha ribadito la richiesta di rinviare la semifinale di Coppa di Lega contro l'Arsenal, prevista per domani all'Emirates Stadium. ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche Pepijn Lijnders, vice di Jürgen Klopp, ha il Covid ed ilha ribadito la richiesta dila semifinale di Coppa di Lega contro l', prevista per domani all'Emirates Stadium. ...

