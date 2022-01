Belen | addio ad Antonino prima di Natale | ha trascorso Natale con un ex

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La vita amorosa dida tempo è sotto ai riflettori. Inoltre le voci di unadhanno trovato conferma: cos’è successo. La showgirl in uno scatto su Instagram (via Social)Da tempo oramai si parla della storia d’amore al capolinea traRodriguez edSpinalbese. Quello che inizialmente sembrava essere solamente un gossip di cronaca rosa, adesso avrebbe trovato conferme. La showgirl argentina, infatti, avrebbe ufficialmente concluso la sua storia d’amore con l’hair stylist. La beffa più grande, però, è che il rapporto si sarebbe andato a deteriorare soprattutto dopo la nascita della piccola Luna Marie. Nel frattempo l’argentina avrebbe speso le sue vacanze ditra incontri con gli ex e fughe in giro per il mondo. Le ...