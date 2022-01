Basket femminile | ancora tre rinvii in Serie A1 | stasera si gioca solo Geas-Ragusa

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: due partite della 14a giornata di Serie A1 e una della 15a sono rinviate - karda70 : #Basket #SerieA1 #BasketFemminile, salta la sfida tra E-Work #Faenza e @LibertasMon Akronos #Moncalieri #LBF… - Zio_Pise : @Italbasket @OlimpiaMI1936 @Virtusbo @RaiDue @LegaBasketA @sergioscariolo Quando perfino il calcio femminile è più… - megabasket : Comunicato Alpo Basket - telodogratis : Basket, serie A1 Femminile, 1a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

2021 - 2022 Serie A1Tabellino partita E - Work Faenza- Moncalieri Squadra in casa E - Work FaenzaSquadra avversaria Moncalieri La E - Work Faenza comunica, in ......ANGELO IACONO QUARANTINO " VicepresidenteEmpedocle " Campione d'Italia U21 con il...Pallacanestro Trapani negli anni della scalata dalla serie B all'A1 " Capo allenatore in A2...Scenderà sul parquet, invece, l’altra compagine sarda, il Cus Cagliari: le universitarie attendono la visita delle toscane del Palagiaccio Firenze ...Il Frecciarossa è giunto al capolinea portando a Roma la Coppa Italia di pallavolo femminile insieme alle campionesse che le danno la caccia. Mercoledì 5 gennaio al Palasport di Roma EUR e in diretta ...