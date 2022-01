Autovelox automatici | multa annullabile se manca la foto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le multe fatte con l’a funzionamento automatico possono essere annullate in caso ricorso se chi ha elevato la sanzione non produce in giudizio lautilizzata per provare la stessa infrazione al codice della strada. Lo stabilisce una sentenza del giudice di Pace di Cassino, in particolare se il verbale è stato redatto in ufficio, in un momento successivo first appeared on il Mattino di Sicilia.

Agenzia ANSA

