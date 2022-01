Australia, respinto il visto di Djokovic: passa la notte in aeroporto, poi rispedito a casa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In Australia si è scritta una brutta pagina di sport e di politica internazionale. Novak Djokovic, numero uno del mondo di tennis, si era imbarcato per raggiungere il paese dove avrebbe dovuto giocare gli Australian Open dopo l’esenzione medica che gli avrebbe consentito di partecipare senza dover presentare la prova del vaccino, ma una volta giunto nel continente oceanico non gli è stato accettato il visto presentato, a quanto pare per un errore burocratico. Il governo dello stato di Victoria avrebbe detto no allo staff del numero uno al mondo, spiegando come questo visto presentato non consenta esenzioni mediche per non essere vaccinato. Il Border Force ha cercato il sostegno del governo per facilitare l’ingresso di Nole, ma è arrivato il rifiuto a fare un’eccezione. Il serbo ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Insi è scritta una brutta pagina di sport e di politica internazionale. Novak, numero uno del mondo di tennis, si era imbarcato per raggiungere il paese dove avrebbe dovuto giocare glin Open dopo l’esenzione medica che gli avrebbe consentito di partecipare senza dover presentare la prova del vaccino, ma una volta giunto nel continente oceanico non gli è stato accettato ilpresentato, a quanto pare per un errore burocratico. Il governo dello stato di Victoria avrebbe detto no allo staff del numero uno al mondo, spiegando come questopresentato non consenta esenzioni mediche per non essere vaccinato. Il Border Force ha cercato il sostegno del governo per facilitare l’ingresso di Nole, ma è arrivato il rifiuto a fare un’eccezione. Il serbo ha ...

