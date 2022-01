WWE: A sorpresa Seth Rollins cambia nome anche sul sito ufficiale della WWE (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Spesso la WWE si trova ad accorciare i nomi dei wrestler, nella convinzione di renderli più iconici, semplici da ricordare e accattivanti. Matt Riddle che diventa Riddle, Mustafa Alì che diventa Alì (e poi torna Mustafa Alì), gli esempi sarebbero davvero tanti. Eppure talvolta assistiamo ad esempi opposti. E’ il caso di Seth Rollins, al quale viene sempre più di frequente accostato la parola “Freakin” tra nome e cognome. In una nota curiosa riportata da WrestlingInc, segnaliamo come dopo aver cambiato il suo nome sui social in Seth Freakin Rollins, anche la WWE ha compiuto il passo ufficiale, aggiungendo “Freaking” nella pagina del roster. Adesso il profilo dell’ex Shield riporta il nome ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Spesso la WWE si trova ad accorciare i nomi dei wrestler, nella convinzione di renderli più iconici, semplici da ricordare e accattivanti. Matt Riddle che diventa Riddle, Mustafa Alì che diventa Alì (e poi torna Mustafa Alì), gli esempi sarebbero davvero tanti. Eppure talvolta assistiamo ad esempi opposti. E’ il caso di, al quale viene sempre più di frequente accostato la parola “Freakin” trae cog. In una nota curiosa riportata da WrestlingInc, segnaliamo come dopo averto il suosui social inFreakinla WWE ha compiuto il passo, aggiungendo “Freaking” nella pagina del roster. Adesso il profilo dell’ex Shield riporta il...

