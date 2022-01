Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 9.35 MARCO CILUFFO BEN RI TROVATI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, NON CI SONO INFATTI PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE SULLE MAGGIORIU ARTERIE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO IN OCCASIONE DEL PIANO DI MOBILITA’DELLE FESTIVITA’ DI NATALE FINO AL 6 GENNAIO SULLA RETE DI SUPERFICIE È IN VIGORE L’ORARIO DEL SABATO MENTRE PER IL TRASPORTO METROPOLITANO LE METRO A E B SEGUONO L’ORARIO NON SCOLASTICO, MENTRE LA METRO C SEGUE L’ORARIO FERIALE ORDINARIO PER TUTTI I DETTAGLI COLLEGATEVI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL IL TRASPORTO TRANVIARIO CAPITOLINO LA LINEA TRAM 3 E’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE E STAZIONE ...