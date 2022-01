Unimpresa: Covid, niente indennità per i lavoratori fragili costretti in quarantena? Intervenga il ministro (Di martedì 4 gennaio 2022) “Per i lavoratori fragili non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero con relativa indennità così come non è stata prorogata la misura per l’equiparazione dei lavoratori privati della quarantena alla malattia. Pertanto, con le nuove regole che prevedono per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (4 mesi), l’obbligo di quarantena di minimo 5 giorni in attesa, poi, del tampone con esito negativo al termine di questo periodo e per i non vaccinati l’obbligo di quarantena di 10 giorni, questi lavoratori saranno scoperti con danno economico per imprese e lavoratori che già da oggi non sapranno se e chi dovrà pagare queste assenze”. È quanto segnala il Centro studi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) “Per inon è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero con relativacosì come non è stata prorogata la misura per l’equiparazione deiprivati dellaalla malattia. Pertanto, con le nuove regole che prevedono per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (4 mesi), l’obbligo didi minimo 5 giorni in attesa, poi, del tampone con esito negativo al termine di questo periodo e per i non vaccinati l’obbligo didi 10 giorni, questisaranno scoperti con danno economico per imprese eche già da oggi non sapranno se e chi dovrà pagare queste assenze”. È quanto segnala il Centro studi di ...

