Traffico Roma del 04-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti ancora sulla Cassia per un incidente accaduto all’altezza di via dei Due Ponti rallentamenti per incidenti anche nei pressi di Porta Pia su piazza Alessandria all’altezza di via Ancona un incidente provoca rallentamenti poi in via dei Monti Tiburtini all’incrocio con via Gian Bistolfi nei pressi di piazza Fiume invece possibili rallentamenti tra via Piave e via Calabria per una voragine all’incrocio tra le due strade possibili dei rallentamenti anche su Corso Trieste tra Piazza Trento e viale Gorizia per lavori di potatura in corso vanno avanti i lavori di potatura anche su via Cristoforo Colombo in programma sino al prossimo 15 gennaio si circola su carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede a sud della capitale invece un incidente con code segnalato sulla Pontina ...