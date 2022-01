Ritorno in classe, Dad dopo due casi alla primaria, con tre casi dalla terza media in su. Proposta Regioni [PDF] In corso vertice tra Draghi e Bianchi (Di martedì 4 gennaio 2022) Si avvicina il rientro in classe, dopo lo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diverse Regioni tra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell'alto numero dei contagi. L'articolo Ritorno in classe, Dad dopo due casi alla primaria, con tre casi dalla terza media in su. Proposta Regioni PDF In corso vertice tra Draghi e Bianchi . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Si avvicina il rientro inlo stop per le vacanze di fine anno, previsto nelle diversetra il 7 e il 10 gennaio. Si torna a discutere di didattica a distanza per via dell'alto numero dei contagi. L'articoloin, Daddue, con trein su.PDF Intra

