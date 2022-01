Quirinale | serve un' ampia maggioranza In gioco gli assetti del Paese

(Di martedì 4 gennaio 2022) Abbiamo una data certa per la prima chiamata al voto che eleggerà il presidente della Repubblica.ora trovare una: c’è chi rincorre ancora il Mattarella bis, chi evoca la figura di Berlusconi e poi c’è il premier Mario Draghi attorno al quale si allungano sguardi trasversali: dalla Meloni a Giorgetti fino a Di Maio, ma anche allo stesso Salvini pare non dispiaccia. Un risiko ancora troppo frastagliato. Eppure il 2022 sarà un anno decisivo per il. L’elezione del presidente della Repubblica è centrale, perché nelle sue mani passerà la responsabilità di affrontare due tornate elettorali politiche: nel 2023 e nel 2028. E questo significa guidare le scelte della formazione di ben due Governi. Un arco temporale decisivo per il futuro del. Quindi occorrerà individuare una ...

Corriere della Sera

ora trovare una ampia maggioranza: c'è chi rincorre ancora il Mattarella bis, chi evoca la ... Dalla scelta per ile dalla maggioranza che si determinerà inevitabilmente da questa ...Roma, 04 gen 14:00 - Mentre tanti, troppi si occupano in largo anticipo della scelta per il, la Lega torna a chiedere la convocazione urgente di un...Il 2022 è un anno di scelte determinanti. Così come il futuro del Paese passerà attraverso una legge elettorale idonea ...Ora c’è una data: lunedì 24 gennaio, alle ore 15. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con ...