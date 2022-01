Quirinale | i numeri in Parlamento | ecco su quanti voti possono contare i singoli schieramenti e perché la partita è aperta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) Mancano venti giorni alla prima seduta delper l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Il 24 gennaio, come comunicato oggi dal presidente di Montecitorio Roberto Fico, si riuniranno in seduta comune i 1007 Grandi Elettori. Ma è molto probabile che in vista del 24 gennaio diventeranno 1009: il 16 gennaio si vota alle suppletive a Roma per assegnare il seggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la giunta al Senato ha già votato per assegnare il seggio di Adriano Cairo, decaduto per brogli, al dem, eletto sempre in America Fabio Porta. Manca solo la comunicazione della proclamazione nell’Aula di Palazzo Madama. Ai deputati e senatori della XVIII legislatura si aggiungono per comporre il plenum dell’assemblea 58 delegati locali: in ogni Regione saranno scelti nelle prossime due settimane due esponenti per la maggioranza e uno per la minoranza, ...