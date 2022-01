Pressing regioni su scuola ma governo conferma | si parte il 10 Oggi Cdm

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lariil 10 gennaio, ildellenon ha avuto effetto e - secondo quanto riferisce uno dei presidenti - ilhato l'intenzione di riaprire le aule nella data prevista. La conferenza delleche si è riunita ieri aveva proprio latra i principali punti all'ordine del giorno, le perplessità sulla riapertura erano condivise da molti governatori, ma - viene riferito - si è dovuto prendere atto della linea fatta trapelare dal. "A quel punto - spiega uno deicipanti all'incontro - abbiamo deciso di mettere nero su bianco alcune nostre posizioni, richiamando la responsabilità del Cts". Di fatto, un modo per dire al: vi assumete la ...

La scuola riparte il 10 gennaio, il pressing delle regioni non ha avuto effetto e - secondo quanto riferisce uno dei presidenti - il governo ha confermato l'intenzione di riaprire le aule nella data prevista. La conferenza delle regioni, dal canto loro, hanno proposto il loro documento che individua soglie per la quarantena: da un caso di Covid. Draghi resiste al pressing dei governatori: l'obiettivo è raffreddare la curva dei contagi, ma va dritto sulla riapertura delle scuole. Ancora braccio di ferro con Presidenti di Regione e partiti. Mentre prosegue il pressing delle Regioni sul rientro a scuola e sulle regole per i contagi, il premier Mario Draghi si è riunito a Palazzo Chigi con il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo.