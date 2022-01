Moro: Sensi (Pd), ‘volantino Br all’asta triste, spero in sussulto pietà’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Tutto molto triste. Venderlo, comprarlo. spero in un sussulto di pietà a sottrarre una memoria così dolorosa al mercato della dignità”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter sul volantino delle Br del sequestro Moro messo all’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Tutto molto. Venderlo, comprarlo.in undi pietà a sottrarre una memoria così dolorosa al mercato della dignità”. Così Filippodel Pd su twitter sul volantino delle Br del sequestromesso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Moro: Sensi (Pd), 'volantino Br all'asta triste, spero in sussulto pietà'... - Moro__Frank : RT @Tagota14: Quando ci si accosta a se stessi E' come rimestare sensazioni Emerse da eventi edificati Attraverso il tempo Che insegnano a… - IsValou : SPOILER CAM porca puttana Madonna, ma io la cosa del Moro non me l'aspettavo, ho tipo pianto per mezz'ora insieme… -