LIVE Tour de Ski 2022, Scalata Cermis in DIRETTA: Weng e Roethe vincono la tappa, Nepryaeva e Klaebo trionfano nel Tour de Ski! (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La 15 km maschile di ieri – La 10 km femminile di ieri 16.19 Giornata positiva per la Germania, con due tedeschi tra i primi 4 (Friedrich Moch, 3°, e Lucas Boegl, 4°), e anche per Andorra, con il sesto posto di Ireneu Esteve Altimiras. 16.17 Decisamente sottotono Iivo Niskanen, che rischia di scendere dal gradino più basso del podio; ce la fa a mantenere il terzo posto in classifica Tour de Ski arrivando 12° quest'oggi, fondamentali i 7? di distacco che ha mantenuto sul russo Spitsov. 16.15 Sono finiti gli aggettivi per commentare Johannes Hoesflot Klaebo: momento di forma strabiliante, anche oggi ha dato il massimo, nonostante una vittoria finale del Tour de Ski archiviata in partenza. Che dire, monumentale.

