Joao Pedro Fiorentina | ipotesi lontana | la colpa è di Amrabat

La Fiorentina vorrebbe Joao Pedro, ma Amrabat non gradirebbe la destinazione Cagliari La Fiorentina, da un paio di settimane, si è mostrata particolarmente interessata al capitano del Cagliari Joao Pedro. Tuttavia, nonostante la viola abbia sondato il terreno per provare a smuovere gli isolani, sono sorte delle complicazioni in merito ad Amrabat. Come riportato da La Nazione, il centrocampista – individuato come possibile contropartita – non gradirebbe la destinazione di Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

