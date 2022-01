Calciomercato Roma, Mourinho esulta: visite mediche e rinforzo in arrivo (Di martedì 4 gennaio 2022) Mourinho chiede e ottiene un rinforzo per la sua Roma: chiusa la trattativa per l’esterno dell’Arsenal classe 1997 La Roma e José Mourinho ottengono il rinforzo per la fascia destra del campo che aspettavano. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’allenatore portoghese ha richiesto alla società giallorossa un nome ben preciso, motivo per cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022)chiede e ottiene unper la sua: chiusa la trattativa per l’esterno dell’Arsenal classe 1997 Lae Joséottengono ilper la fascia destra del campo che aspettavano. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’allenatore portoghese ha richiesto alla società giallorossa un nome ben preciso, motivo per cui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

