Wanda Nara e Icardi, momento hot: lo scatto infiamma il web (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Sui social è stato postato un momento intimo che ha infiammato il web. Mauro Icardi e Wanda Nara (GettyImages)Ogni contenuto postato dalla sudamericana Wanda Nara scuote tutto il web. Che sia da sola, con i suoi figli o con suo marito, la foto fa preso il giro del web. Questa è senz’altro una grande capacità. Cosa la rende seguita da tantissime persone. Si pensi che in questo periodo ha superato i 10 milioni di followers. In questo periodo, la Nara con la sua famiglia sta passando le vacanze in Sudamerica. Il Capodanno l’ha vista protagonista di un momento di relax con la sua numerosa famiglia. Le tante foto ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sembra tornato il sereno trae Mauro. Sui social è stato postato unintimo che hato il web. Mauro(GettyImages)Ogni contenuto postato dalla sudamericanascuote tutto il web. Che sia da sola, con i suoi figli o con suo marito, la foto fa preso il giro del web. Questa è senz’altro una grande capacità. Cosa la rende seguita da tantissime persone. Si pensi che in questo periodo ha superato i 10 milioni di followers. In questo periodo, lacon la sua famiglia sta passando le vacanze in Sudamerica. Il Capodanno l’ha vista protagonista di undi relax con la sua numerosa famiglia. Le tante foto ...

bruttapas : Riflessioni su Juve Napoli, Tuanzebe, Zia Patrizia e Wanda Nara @Chiariello_CS - sportli26181512 : Icardi super romantico: l'ultimo regalo per Wanda Nara fa sognare: Il nuovo gesto del calciatore del Paris Saint-Ge… - StanisLaRochele : Buongiorno Mauro Icardi e buongiorno anche a Wanda Nara - InterMinabileXa : @Giacomo_Valenti @juventusfc Immagina avere Wanda Nara tra le palle (non in senso figurato) in ogni situazione dell… - grandericchiuti : 'Ricchiuti è fan di Wanda Nara?' - Impossibile avere testosterone e non esserlo. #tellonym -

Senza dimenticare che la sovraesposizione mediatica di Maurito e della moglie - manager Wanda Nara, tra dichiarazioni e scatti hot, appare poco conciliabile con il morigerato stile Juve.

