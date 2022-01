Vaccino, Fda autorizza la terza dose di Pfizer per 12 - 15 anni (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'agenzia del farmaco Usa ha autorizzato la terza dose (booster) del Vaccino Pfizer - BioNTech contro il Covid - 19 per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Ad oggi più del 70% dei minori americani di età ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) L'agenzia del farmaco Usa hato la(booster) del- BioNTech contro il Covid - 19 per i ragazzi tra i 12 e i 15. Ad oggi più del 70% dei minori americani di età ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Fda Vaccino, Fda autorizza la terza dose di Pfizer per 12 - 15 anni L'agenzia del farmaco Usa ha autorizzato la terza dose (booster) del vaccino Pfizer - BioNTech contro il Covid - 19 per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Ad oggi più del 70% dei minori americani di età pari o superiore a 12 anni sono vaccinati con due dosi.

Booster 12 - 15enni, via libera Fda a vaccino Pfizer/ E per 5 - 11enni immunocompromessi La FDA ha annunciato di aver modificato l'autorizzazione all'uso di emergenza (Eua) del vaccino al fine di espandere l'uso della terza dose di richiamo per questa fascia di età. Ma sono stati ...

Vaccino, Fda autorizza la terza dose di Pfizer per 12-15 anni

Covid-19, Fda approva booster Pfizer per bambini tra 12 e 15 anni (Reuters) - L'agenzia statunitense Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato l'uso della terza dose del vaccino contro il Covid-19 sviluppato da Pfizer e BioNTech per i bambini d'età compresa ...

