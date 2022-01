Renault - Addio al reparto R S

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il 2021 si chiude un altro pezzo di storia dell'auto con l'al mondo R.S. della. Un simbolico "thank you" pubblicato sui social è infatti l'ultimo atto deldedicato alla gamma sportiva della Régie e alle competizioni, che da quest'anno confluirà sotto la Alpine. Tutte le sportive sotto Alpine. Da tempo laha infatti deciso che tutto il mondo motorsport sarà gestito dal marchio Alpine, che già nel 2021 ha sostituito la Losanga nel mondiale di Formula 1 e che in futuro dovrebbe firmare anche gli allestimenti sportivi delle vetture stradali della Losanga, con particolare attenzione al mondo dell'elettrificazione: da precedenti teaser sappiamo per esempio che potrebbe diventare realtà una versione Alpine della futura5 elettrica. Data di nascita 1976. La ...

Formula1WM : #Ricciardo, dall'addio alla #Renault al ritorno al successo in #McLaren. Quale 2022? - Autoprove : ??Addio alla #Renault (#Dacia) Sandero RS

Sfruttando l'improvviso addio della Honda, Ross Brawn acquistò il team con sede a Brackley per la ... Al termine della gara d'apertura di Melbourne quattro team, Ferrari, Red Bull, Renault e BMW Sauber ... di squadra in McLaren nel 2005 e per buona parte della stagione 2006 prima del brusco... A sorridere però alla fine fu lo spagnolo, insieme alla Renault. La divisione sportiva confluisce sotto il marchio Alpine, che si occuperà del motorsport e firmerà le vetture ad alte prestazioni della Losanga ...