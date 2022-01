Pensioni: chi le pagherà? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Domanda inevitabile dopo i dati Istat sul calo di nascite in Italia. Avremo sempre meno giovani e sempre più anziani. Mentre diminuisce anche la popolazione che produce e contribuisce al welfare. Per correre ai ripari, occorre sostenere la natalità, far lavorare più persone (per esempio le donne) e ridurre la spesa assistenziale. «Ma chi ci pagherà le Pensioni quando saremo vecchi?». Bella domanda. Che frulla nella testa degli italiani dopo aver letto gli ultimi dati dell’Istat sul calo di nascite e sulla progressiva diminuzione della popolazione nel nostro Paese. Ci aspetta un futuro con tanti anziani e pochi giovani, con una quota di persone in età da lavoro sempre più bassa rispetto ai pensionati. Di conseguenza si allungano ombre sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Però possiamo correre ai ripari, cercando di far lavorare più italiani ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) Domanda inevitabile dopo i dati Istat sul calo di nascite in Italia. Avremo sempre meno giovani e sempre più anziani. Mentre diminuisce anche la popolazione che produce e contribuisce al welfare. Per correre ai ripari, occorre sostenere la natalità, far lavorare più persone (per esempio le donne) e ridurre la spesa assistenziale. «Ma chi cilequando saremo vecchi?». Bella domanda. Che frulla nella testa degli italiani dopo aver letto gli ultimi dati dell’Istat sul calo di nascite e sulla progressiva diminuzione della popolazione nel nostro Paese. Ci aspetta un futuro con tanti anziani e pochi giovani, con una quota di persone in età da lavoro sempre più bassa rispetto ai pensionati. Di conseguenza si allungano ombre sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Però possiamo correre ai ripari, cercando di far lavorare più italiani ...

Advertising

ThomasE26847666 : RT @velieri18061969: @loremmall @FAspromonti @LaVeritaWeb Tutto aperto. Chi moriva moriva, e chi viveva viveva. Come per l'epidemia di un s… - Uptheleft : @maxkava Dipende da chi. Io rivedrei il principio dei “diritti acquisiti”. Baby pensioni furono un furto, - Carlo57760124 : @Rinaldi_euro Questo è quello che ci meritiamo, hanno svenduto l'Italia, e prendono pensioni d'oro, alla faccia di… - Tiberio_Centi : @Pox_News_Italy @Mov5Stelle Quindi cosa facciamo si aboliscono le pensioni perché c'è chi truffa fingendo di essere… - cuenews_it : La calza della #befana ????? sarà carica carica di... decreti e novità???? Dal #Supergreenpass per i lavoratori alla… -