Oroscopo: a ogni Segno, il suo proposito per l'Anno Nuovo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Nuovo Anno è iniziato e tutti abbiamo dei buoni propositi che vorremmo portare avanti nei mesi a venire. C'è chi vorrebbe avere più amici e chi invece si dà il proposito di impegnarsi seriamente in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilè iniziato e tutti abbiamo dei buoni propositi che vorremmo portare avanti nei mesi a venire. C'è chi vorrebbe avere più amici e chi invece si dà ildi impegnarsi seriamente in ...

Advertising

Fra1199 : Mia zia, che si sveglia alle 7 ogni mattina per ascoltare la messa, mi ha detto di non credere all'oroscopo, perché… - 76Spartans : Non voglio sentire alcun oroscopo....tanto ogni anno è 'l'anno della svolta' e finisce per essere un anno di ?? #Oroscopo - Doctorduccio : @makkox Ogni scusa è buona per mangiare, questo sarà l’unico oroscopo che leggerò… - Il_Corvo_nero : RT @Phdbioscienze: Se sostieni il metodo scientifico e/o se lavori nell’ambito scientifico, allora non dovresti seguire l’oroscopo, neanche… - zoalord74 : RT @Phdbioscienze: Se sostieni il metodo scientifico e/o se lavori nell’ambito scientifico, allora non dovresti seguire l’oroscopo, neanche… -