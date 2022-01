Morto il cacciatore di fossili Richard Leakey | scoprì lo scheletro dell' Homo Erectus Sopravvisse ad un incidente aereo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il celebre paleontologo edikeniano, le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l'umanità si è evoluta in Africa, èall'età di 77 anni. ...

Il celebre paleontologo e cacciatore di fossili keniano Richard Leakey, le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l'umanità si è evoluta in Africa, è morto all'età di 77 anni. La scoperta nel 1984: soprannominato Turkana Boy, risale a circa 1,5 milioni di anni fa ed è lo scheletro umano più antico.