Michael-Schumacher | tanti auguri al Kaiser della F1

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Quando si parla di F1 non si può non citare un nome che ha fatto la storia del Motorsport con il cavallino rampante di colore rosso fuoco. Stiamo parlando diche ha collezionato record inimmaginabili e per i quali è considerato il migliore pilota di sempreFormula 1. I tifosiFerrari hanno potuto gioire durante le gare dovescendeva in pista pronto a dominare la scena anche quando la sua monoposto era quasi distrutta. Un fenomeno che ha subito un grave incidente in montagna che lo costretto a lottare per ritornare a sorridere ricordando le sue gesta fenomenali. Hamilton: creata raccolta firme per assegnare il titolo al britannico: un campione senza tempo Il 3 gennaio 1969 nasce a Hürt Hermülheim in ...

RaiSport : ?? #Schumi compie 53 anni Il figlio Mick, terzo pilota #Ferrari: 'Darei tutto per potergli parlare' #f1 #formula1… - rtl1025 : ?? Il 29 dicembre 2013, mentre sciava sulle nevi francesi di #Meribel, Michael #Schumacher cadde riportando gravi l… - frances14372469 : #OnThisDay 03/01/1969 nasceva #MichaelSchumacher ???? il mio idolo, colui che ebbe il coraggio di passare alla mia am… - molgora85 : Tantissimi auguri di BUON COMPLEANNO al mio mito e idolo Michael Schumacher sempre nei miei pensieri e nel mio cuor… - AEmilyHP : È il compleanno del mio idolo,della mia infanzia,colui che mi ha fatto innamorare della Formula uno,Michael…

Nel lunedì successivo al Gran Premio di Gran Bretagna, Mickè potuto salire sulla Jordan 191, la vettura con la quale papàha esordito in Formula 1 per un unico e fortunato fine settimana di gara che gli ha permesso di essere notato da ...Difficile non commuoversi di fronte a certe immagini e al destino che - per ora - ha fatto sì che Max Verstappen difendesse il record di titoli didal desiderio di Lewis Hamilton di staccare definitivamente il Kaiser raggiungendo quota otto. Un finale di stagione incredibile, in cui soltanto una Safety Car ' mandata dagli ...Michael Schumacher ha vinto 91 Gp in Formula 1, ha vinto in ogni modo, dominando dal primo all’ultimo giro o rimontando con sorpassi ...Michael Schumacher, spuntano immagini inedite: tifosi commossi. Ci so no sempre mille occasioni per celebrare il campione tedesco ...