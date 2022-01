Mascherine FFP2, accordo raggiunto sul prezzo unico: in vendita a 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hanno raggiunto l’accordo per la vendita in farmacia di Mascherine FFP2 al prezzo calmierato di 75 centesimi di euro l’una. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. L’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Struttura Commissariale e le Associazioni di categoria hannol’per lain farmacia dialcalmierato di 75di euro l’una. L’sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. L’con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è statodalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

