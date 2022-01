La storia del ragazzo uscito dal coma dopo aver sognato Simoncelli: una possibile spiegazione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima l’incidente in monopattino, poi il coma. Infine, fortunatamente, il risveglio. Il giovane Marco Sias, 20enne di Iglesias (Sardegna), era finito in ospedale dopo un brutto colpo alla testa che gli aveva provocato un’emorragia cerebrale molto grave. L’incidente è avvenuto nel mese di dicembre e le sue condizioni di salute non davano segni di miglioramento nonostante i ripetuti interventi chirurgici. Poi il risveglio e quel racconto fatto ai genitori: in sogno gli è apparso un ragazzo biondo su una moto da corsa con il numero 58. Marco Sias, il giovane uscito dal coma che ha sognato Marco Simoncelli Il giovane ha raccontato quella sua visione durante il come al quotidiano L’Unione Sarda: “Non sapevo chi fosse, poi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima l’incidente in monopattino, poi il. Infine, fortunatamente, il risveglio. Il giovane Marco Sias, 20enne di Iglesias (Sardegna), era finito in ospedaleun brutto colpo alla testa che gli aveva provocato un’emorragia cerebrale molto grave. L’incidente è avvenuto nel mese di dicembre e le sue condizioni di salute non davano segni di miglioramento nonostante i ripetuti interventi chirurgici. Poi il risveglio e quel racconto fatto ai genitori: in sogno gli è apparso unbiondo su una moto da corsa con il numero 58. Marco Sias, il giovanedalche haMarcoIl giovane ha raccontato quella sua visione durante il come al quotidiano L’Unione Sarda: “Non sapevo chi fosse, poi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava ...

