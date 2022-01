Iscrizioni scuola 2022-23, da domani al via le domande: come compilare e inoltrare la domanda: info ufficiali [VIDEO] (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le domande di Iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 avverranno dal 4 al 28 gennaio. La modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. L'articolo Iscrizioni scuola 2022-23, da domani al via le domande: come compilare e inoltrare la domanda: info ufficiali VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lediper l’anno scolastico-23 avverranno dal 4 al 28 gennaio. La modalità on-line è prevista per tutte le classi iniziali dellaprimaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. L'articolo-23, daal via lela

Advertising

orizzontescuola : Iscrizioni scuola 2022-23, da domani al via le domande: come compilare e inoltrare la domanda: info ufficiali [VIDE… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Scuola: al via domani 4 gennaio le iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2022/23. Intanto il 7 gennaio si torna regol… - IlFriuli : ??Iscrizioni #scuola, dal 4 gennaio al via le pratiche online Ci sarà tempo fino a venerdì 28 per completare la proc… - TgrRaiTrentino : Scuola: al via domani 4 gennaio le iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2022/23. Intanto il 7 gennaio si torna r… - VanityFairIt : Dal 4 al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni dalle elementari alle superiori. Come negli anni passati si fa on lin… -