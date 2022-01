Il Capodanno a Milano ostaggio degli immigrati: risse, aggressioni e molestie di gruppo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Milano, 3 gen — A Milano un Capodanno in ostaggio di bande di sbandati — per la maggior parte stranieri o «nuovi italiani» — che hanno seminato il terrore nel capoluogo lombardo amministrato da Beppe Sala. Una notte all’insegna di risse, accoltellamenti, tentativi di stupro. Capodanno a Milano in ostaggio degli immigrati Due episodi in particolare hanno segnato la fine dell’anno 2021 e l’inizio del 2022: il primo riguarda una ragazza di 19 anni che nei pressi di via Mazzini — in pieno centro — è stata circondata e molestata da una trentina di immigrati. Attimi che hanno ricordato, per il modus operandi, le violenze sessuali di Colonia avvenute durante il Capodanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen — Aunindi bande di sbandati — per la maggior parte stranieri o «nuovi italiani» — che hanno seminato il terrore nel capoluogo lombardo amministrato da Beppe Sala. Una notte all’insegna di, accoltellamenti, tentativi di stupro.inDue episodi in particolare hanno segnato la fine dell’anno 2021 e l’inizio del 2022: il primo riguarda una ragazza di 19 anni che nei pressi di via Mazzini — in pieno centro — è stata circondata e molestata da una trentina di. Attimi che hanno ricordato, per il modus operandi, le violenze sessuali di Colonia avvenute durante il...

NicolaPorro : ?? #Capodanno di ordinaria follia a #Milano. Sentite cosa ci rivela un operatore delle forze dell'ordine in anonimat… - eziomauro : Capodanno a Milano: la polizia sgombera piazza Duomo, ma in migliaia si riversano nelle strade vici… - LegaSalvini : 'ACCERCHIATA E MOLESTATA DA 30 STRANIERI'. L'ORRORE A DUE PASSI DAL DUOMO - IlPrimatoN : Una 19enne molestata da 30 stranieri. La Milano di sala come Colonia nel 2016 - Tarchezio : RT @kattolikamente: Il meticciato. Silenzio dei tg sul Capodanno da incubo a Milano: 30 nordafricani infieriscono su una 19enne. E non solo… -