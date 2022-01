Il Barça non può ancora tesserare Ferran Torres (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ stata un’operazione di mercato da 55 milioni di euro – ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 10 milioni di bonus –, ma il Barcellona non può ancora contare su Ferran Torres. Nonostante il mercato di gennaio sia aperto ufficialmente, il club blaugrana non può ancora tesserare l’attaccante spagnolo fino a quando non riuscirà a cedere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ stata un’operazione di mercato da 55 milioni di euro – ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 10 milioni di bonus –, ma il Barcellona non puòcontare su. Nonostante il mercato di gennaio sia aperto ufficialmente, il club blaugrana non puòl’attaccante spagnolo fino a quando non riuscirà a cedere L'articolo

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Caso Morata, vuole subito il Barca. Icardi in risalita ma in prestito per sei mesi. La Juve non vuole spender… - romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - romeoagresti : Il #Barça continua a lavorare sul fronte #Morata tra #Atleti e #Juve. I blaugrana hanno messo sul piatto #Depay, ma… - franz_pazz : @RobertoRenga Finché la barca va, tu non renziare - kmxloc : @azangrillo Lei è scappato dalla barca pensando di riuscire a non affondare…ma non bastano queste belle paroline or… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça non Juve, la testa di Morata è già a Barcellona: cosa manca per il via libera ... le cessioni previste non si sono ancora verificate ed è anche così che si spiega la volontà dl Barcellona di inserire un indennizzo tecnico per la Juve individuato in quel Memphis Depay che non ha ...

Ferran Torres si presenta al Barcellona: 'Sempre detto di voler tornare in Spagna' IDEE CHIARE - "Ho sempre detto che sono andato al Manchester City con l'idea di tornare in uno dei grandi club della Spagna e quando è arrivato il Barça non ci ho pensato. È una grande opportunità ...

Covid: 65% in rianimazioni Policlinico Bari non è vaccinato Agenzia ANSA ... le cessioni previstesi sono ancora verificate ed è anche così che si spiega la volontà dl Barcellona di inserire un indennizzo tecnico per la Juve individuato in quel Memphis Depay cheha ...IDEE CHIARE - "Ho sempre detto che sono andato al Manchester City con l'idea di tornare in uno dei grandi club della Spagna e quando è arrivato ilci ho pensato. È una grande opportunità ...