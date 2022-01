“È morta così, che triste”. Grave lutto per Laura Torrisi, il suo dolore: “Non è giusto” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tristissimo lutto per Laura Torrisi, un dolore già grande di suo, al quale si sono aggiunte altre ingiustizie. Come le ha reputate la povera interprete catanese, che al momento non riesce a darsi pace per quanto accaduto, un avvenimento vissuto da molti altri. Almeno da quando il Covid ha preso il sopravvento nel nostro quotidiano. Purtroppo una figura importante, che ha rappresentato un ruolo fondamentale nell’esistenza di Laura Torrisi, si è spenta in solitudine nelle ultime ore. La cosa più triste è che il fatto è avvenuto mentre era da sola, senza un parente che le stringesse la mano. Stiamo parlando dell’amatissima nonna dell’attrice, morta lontana da tutti. Laura Torrisi in lutto: il ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tristissimoper, ungià grande di suo, al quale si sono aggiunte altre ingiustizie. Come le ha reputate la povera interprete catanese, che al momento non riesce a darsi pace per quanto accaduto, un avvenimento vissuto da molti altri. Almeno da quando il Covid ha preso il sopravvento nel nostro quotidiano. Purtroppo una figura importante, che ha rappresentato un ruolo fondamentale nell’esistenza di, si è spenta in solitudine nelle ultime ore. La cosa piùè che il fatto è avvenuto mentre era da sola, senza un parente che le stringesse la mano. Stiamo parlando dell’amatissima nonna dell’attrice,lontana da tutti.in: il ...

