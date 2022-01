Delitti in Paradiso 11 su Rai2 nel 2022 coi risvolti tra Neville e Florence, la stagione 10 torna in onda dal 10 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Delitti in Paradiso 11 arriverà in Italia non prima di qualche mese dopo il debutto nel Regno Unito: la nuova stagione è anticipata dallo speciale natalizio Festa con Delitto, il primo film di Natale dedicato al format in occasione del decimo anniversario dal debutto. L’episodio da 90 minuti, trasmesso da Rai2 il 3 gennaio in prima visione assoluta, fa da raccordo tra la decima e l’undicesima stagione della serie. Delitti in Paradiso 11 debutta su BBC One, per il pubblico inglese, il prossimo 7 gennaio. Dopo qualche mese, presumibilmente in estate come avvenuto con la scorsa stagione, arriverà anche in Italia su Rai2, che trasmette la serie in prima visione dal 2012. Delitti in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)in11 arriverà in Italia non prima di qualche mese dopo il debutto nel Regno Unito: la nuovaè anticipata dallo speciale natalizio Festa con Delitto, il primo film di Natale dedicato al format in occasione del decimo anniversario dal debutto. L’episodio da 90 minuti, trasmesso dail 3in prima visione assoluta, fa da raccordo tra la decima e l’undicesimadella serie.in11 debutta su BBC One, per il pubblico inglese, il prossimo 7. Dopo qualche mese, presumibilmente in estate come avvenuto con la scorsa, arriverà anche in Italia su, che trasmette la serie in prima visione dal 2012.in ...

Advertising

nobriety : RT @PurpleOrlok: @CaptaiNdundito Nuovo Cinema Paradiso, Salò o le 120 giornate di Sodoma, Comizi D'amore, 8½, La dolce vita, La ciociara, A… - RaiDue : ?? Il crimine non va in vacanza… ma arriva su #Rai2 con una prima visione assoluta ?? “Delitti in Paradiso – Feste co… - TV_Italiana : #Rai2 torna al #crime: stasera in prima serata l'inedito special natalizio di #DelittiInParadiso. - PurpleOrlok : @CaptaiNdundito Nuovo Cinema Paradiso, Salò o le 120 giornate di Sodoma, Comizi D'amore, 8½, La dolce vita, La cioc… - zazoomblog : Speciale natalizio di Delitti in Paradiso su Rai2 il 3 gennaio l’episodio che anticipa la stagione 11 - #Speciale… -