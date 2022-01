Covid oggi Veneto, 6.468 contagi e 9 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.468 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 comunicati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 9 morti. Sono “6468 i positivi nelle ultime 24 ore” con un'”incidenza al 13%”. Sono “oltre 670mila i positivi in Veneto da inizio pandemia, sono 111.589 gli attuali positivi”. Per quanto riguarda i ricoverati sono “1.516, +50, dei quali 200 in terapia intensiva”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.468 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 comunicati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 9. Sono “6468 i positivi nelle ultime 24 ore” con un'”incidenza al 13%”. Sono “oltre 670mila i positivi inda inizio pandemia, sono 111.589 gli attuali positivi”. Per quanto riguarda i ricoverati sono “1.516, +50, dei quali 200 in terapia intensiva”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

