Conte: «Lukaku? Meglio che i campioni siano in campo»

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato a due giorni dalla sfida di Carabao Cup contro il Chelsea. Di seguito le sue parole sull'ex attaccante dell'Inter Romelu Lukaku.

Conte – «È un giocatore di un'altra squadra. Sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea. Per me è più bello giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori a disposizione e anche per chi guarda è meglio che i campioni siano in campo».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

