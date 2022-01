Autovettura in fiamme al rione Libertà: indagini in corso (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Autovettura in fiamme, nella serata di ieri, in via Columbro a Benevento. Una Lancia Y in sosta nella zona del rione Libertà ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sono ora da accertare le cause dell’incendio e sono al lavoro i caschi rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –in, nella serata di ieri, in via Columbro a Benevento. Una Lancia Y in sosta nella zona delha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo. Sono ora da accertare le cause dell’incendio e sono al lavoro i caschi rossi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Autovettura in fiamme al rione Libertà: indagini in corso ** - nardo_news24 : DUE INCENDI NELLE SCORSE ORE: IN FIAMME UNA SERRA E UN’AUTOVETTURA - pescaranews : Città Sant'Angelo, autovettura distrutta della fiamme nella notte -