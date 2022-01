Venezia, quattro ragazzi in isolamento organizzano un party: «Tanto siamo tutti positivi». Denunciati (Di domenica 2 gennaio 2022) quattro ragazzi di 20 anni, che avrebbero dovuto stare a casa perché in isolamento, hanno organizzato un party di Capodanno e sono stati Denunciati. I vicini hanno allertato i carabinieri una volta sentiti i rumori di una festa, come racconta oggi il Corriere del Veneto. Le forze dell’ordine si sono trovate davanti a un party, a una sorta di ritrovo per positivi al Covid. Nello specifico, quattro ragazzi, tutti della stessa età e tutti residenti in zona, hanno deciso di festeggiare il 2022 insieme, radunandosi nell’appartamento di uno di loro. Inutili i tentativi di giustificazione da parte dei ragazzi, una volta arrivati i carabinieri: «Ma Tanto ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022)di 20 anni, che avrebbero dovuto stare a casa perché in, hanno organizzato undi Capodanno e sono stati. I vicini hanno allertato i carabinieri una volta sentiti i rumori di una festa, come racconta oggi il Corriere del Veneto. Le forze dell’ordine si sono trovate davanti a un, a una sorta di ritrovo peral Covid. Nello specifico,della stessa età eresidenti in zona, hanno deciso di festeggiare il 2022 insieme, radunandosi nell’appartamento di uno di loro. Inutili i tentativi di giustificazione da parte dei, una volta arrivati i carabinieri: «Ma...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia: denunciati #Venezia - AreaPharma : RT @MediasetTgcom24: Covid, quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia: denunciati #Venezia - gselvaggia : - zazoomblog : Covid quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia: denunciati - #Covid #quattro #giovani… - morettweet : RT @MediasetTgcom24: Covid, quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia: denunciati #Venezia -